Самара, 20 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Проверить соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба

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Сообщается, что в областном правительстве прошло оперативное совещание, которое началось с минуты молчания. Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла утром 20 сентября в госуниверситете в Перми, в результате которой погибли и пострадали люди.

Глава региона поручил министру образования области Виктору Акопьяну и главе департамента по вопросам общественной безопасности региона Юрию Иванову вместе с ректорами проверить высшие учебные заведения в области на предмет обеспечения в них безопасности. Такие проверки пройдут в школах, ссузах и детских дошкольных образовательных учреждениях области, сообщает пресс-служба.

«Мы предприняли дополнительные меры по оснащению учебных заведений средствами безопасности, но понятно, что никакие меры здесь избыточными быть не могут. Нужно оперативно этот вопрос отработать. Прошу до 20:00 часов доложить о проведенных проверках», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 20 сентября на территории университета в Перми от стрельбы студента пострадали люди. По данному факту возбуждено уголовное дело.