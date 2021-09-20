Белгород, 20 сентября 2021, 15:15 — REGNUM Результаты выборов в Государственную думу показали сохранность позиций партии власти и в то же время дали ясный сигнал об электоральной усталости граждан, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября прокомментировал итоги голосования.
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В целом, по мнению политолога, результаты выборов в Белгородской области коррелируются с голосованием по стране в целом. «Единая Россия» набрала в регионе на пару процентов больше, а парламентские оппозиционеры чуть меньше, партия-новичок «Новые люди» также преодолела пятипроцентный барьер.
Выборы в очередной раз продемонстрировали пропасть в возможностях и тех ресурсах — финансовых, административных, медийных, аналитических и других — которыми располагает «Единая Россия» и все остальные партии, считает собеседника агентства.
Что касается победы врио губернатора Вячеслава Гладкова за пост главы региона с десятикратным отрывом от ближайшего конкурента — она была предсказуема, подытожил политолог.