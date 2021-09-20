Пенза, 20 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Жителей Пензенской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По данным ГУ МЧС России, 21 сентября прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

(сс) George Hodan Ливень

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Во вторник, 21 сентября ночью местами по Пензенской области ожидается сильный дождь. Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. Днем сохранится облачная погода, велика вероятность дождя. Воздух прогреется до +12 градусов.

Населению рекомендовано во время сильного ливня не спускаться в подземные переходы, а постараться укрыться от стихии в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание подтапливает, необходимо срочно покинуть его, либо подняться на вышерасположенные этажи, выключив предварительно газ и электричество.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии практически каждый день до конца наступившей недели ожидаются дожди, наиболее обильные осадки возможны 22 и 24 сентября. За пять дней может выпасть половина месячной нормы влаги.

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