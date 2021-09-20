Калуга, 20 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В 2022 году у жителей Калужской области зарплата достигнет 59 тыс. рублей, это на 3335 рублей больше 2021 года. В прогнозном периоде тренд роста заработной платы сохранится. К 2024 году ее уровень возрастёт ещё на 7,8 тыс. рублей по сравнению 2022 годом. Об этом 20 сентября шёл разговор на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

По словам заместителя губернатора региона Владимира Попова, основной вклад в формирование бюджета области вносит промышленный комплекс. Динамика роста промышленности прогнозируется на стабильном уровне — в среднем по 5% ежегодно. Объем отгруженных товаров составит в 2022 году более триллиона рублей, что на 124 млрд рублей больше 2021 года. Основными точками роста будут производство оборудования, транспортных средств, бумаги и бумажных изделий, производство изделий из дерева и фармацевтическое производство. В 2022—2024 годах прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2022 году прогнозируется на уровне 65 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал области в 2022 году прогнозируется на уровне более 120 млрд рублей. В 2024 году он возрастет до 137 млрд рублей. Положительная динамика роста будет обеспечена инвестиционными вложениями в различных сферах.

Среднегодовой уровень инфляции в Калужской области в 2022 году прогнозируется на уровне от 4,4 до 4,5%. В 2023—2024 году уровень инфляции стабилизируется на показателе в 4%.