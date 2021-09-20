Минск, , 15:11 — REGNUM В Минске 20 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и осуществил назначения ряда чиновников и руководителей субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальному сообщению, Александр Лукашенко назначил послами: в Таджикистан — Виктора Денисенко, в Бразилию — Сергея Лукашевича, в Южную Корею — Андрея Чернецкого.

Также состоялись назначения министерских и мелких провинциальных чиновников. Директором редакционно-издательского госучреждения «Издательский дом «Педагогическая пресса» назначена Екатерина Дубинская, а директором СООО «Мобильные ТелеСистемы» стал Владислав Андрейченко — сын бессменного спикера нижней палаты Национального собрания Белоруссии Владимира Андрейченко.

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Старшие сыновья самого Лукашенко тоже трудоустроены в государственных структурах. При этом несменяемый руководитель постсоветской республики декларирует борьбу с коррупцией, кумовством и другими «временными трудностями и неурядицами».

Александр Лукашенко победил на первых президентских выборах в 1994 году с обещаниями в том числе покончить с коррупцией. До этого он возглавлял в Верховном совете БССР парламентскую антикоррупционную комиссию.

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