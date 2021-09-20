Москва, 20 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В регионах избирательные комиссии должны максимально тщательно подойти ко всем поступающим жалобам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Полегенько Выборы-2021

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«Я обращаюсь ко всем коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться принимать итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даём вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели. И если появляются нарушения и малейшие сомнения к чистоте результатов — я скажу так, решительно отменяйте выборы!» — заявила Памфилова

«Это залог нашей репутации», — подчеркнула она.