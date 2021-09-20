Курск, , 15:09 — REGNUM В Курской области явка на выборы за три дня голосования составила 47,01%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Выборы Avo.ru

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По предварительным итогам, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному округу лидирует «Единая Россия» — 43,48% голосов. За КПРФ проголосовали 19,9% избирателей, ЛДПР — 10,67%, «Справедливая Россия — За правду» получила 8, 04%, «Новые люди» — 6,82%.

По одномандатному избирательному округу №109 больше всего голосов набрала Екатерина Харченко (ЕР) — 33,03%, по округу № 110 — Ольга Германова (ЕР) с 42, 83% голосов.