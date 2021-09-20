Воронеж, 20 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Мэрия Воронежа направила четырём городским перевозчикам уведомления о расторжении контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 20 сентября. Уведомления получили компании «Автолайн+», ВГТК, ВТК, «Отдых+».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

»Если перевозчики покажут улучшение ситуации (в частности, одно из наиболее частых нарушений — невыполнение сводного расписания), то в течение 10 дней они могут быть отозваны. Перевозчики предупреждены о серьезности ситуации, ведь за весь срок действия контракта подобное уведомление может быть отозвано лишь один раз», — уточнили в мэрии.

За последние полтора месяца в Воронеже зафиксирован целый ряд происшествий с участием городских автобусов. Также ранее прокуратура зафиксировала целый ряд нарушений в работе городского автотранспорта. Жители города жалуются на невозможность уехать из нескольких районов города.