Вашингтон, 20 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Американский комик Крис Рок заразился коронавирусом. Об этом он соощил 19 сентября в личном Twitter-аккаунте.

Скриншот с YouTube Крис Рок

https://twitter.com/chrisrock/status/1439591104584863744

«Привет, ребята, я только что узнал, что у меня COVID», — написал Рок. Артист призвал своих подписчиков вакцинироваться.

В мае 2021 года Крис Рок в одном из телешоу заявил, что вакцинировался. Он назвал себя «Рок с двумя уколами».