Москва, 20 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Компании Wargaming и «Сберзвук» решили отпраздновать очередную годовщину создания первого советского танка «Русский Рено» выпуском серии подкастов под названием «Лучшие советские танки». В пяти эпизодах подкаста будут рассказаны истории появления самых значимых боевых машин, сделанных в СССР, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе Wargaming.

Советский танк. Чехословакия. 1945

Помимо «Русского Рено», в подкасте расскажут о сериях боевых машин БТ и КВ, а также легендарных танках Второй мировой войны Т-34 и ИС-2. Над текстом для проекта работали историки-эксперты в области танкостроения и консультанты игры World of Tanks.

Добавим, что уже состоялась премьера трёх из пяти запланированных выпусков подкаста. Все они выходят на платформе «Сберзвук».