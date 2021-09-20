Брюссель, 20 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Белград и Приштина должны воздержаться от односторонних действий и решить возникшие проблемы с помощью диалога. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано 20 сентября в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

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Так Стано прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла на севере Косово и Метохии после того, как Приштина решила изъять у владельцев автомобилей сербские регистрационные номера и заставить из пользоваться косовскими.

Стано отметил, что Евросоюз ожидает от Белграда и Приштины действий в духе регионального сотрудничества и стабильности и работы над достижением «юридически обязывающего соглашения», которое «нормализует их отношения». Об этом, добавил он, спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак будет разговаривать 20 сентября в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем, передает агентство «Бета».

Журналисты попросили Стано уточнить, почему обе стороны должны воздержаться от односторонних шагов, если понятно, что в данном случае сепаратисты нарушают Брюссельское соглашение, достигнутое в 2013 году при посредничестве ЕС. Стано сказал, что уже много раз одна сторона обвиняла другую в нарушении договоренностей, и поэтому единственным правильным решением станет то, которое будет достигнуто в результате диалога.

Напомним, что с 20 сентября полиция сепаратистского Косово стала изымать у автомобилистов регистрационные номера, которые выдает Сербия, и заставила их брать временные косовские. При этом боевики «Росу», которое сепаратистское Косово называет спецназом, заняли контрольно-пропускные пункты Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии и начали останавливать автомобилистов. В соответствии с Брюссельским соглашением, боевики «Росу» не должны находиться на севере Косово и Метохии.