Вена, 20 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Россия готова стать местом проведения международной министерской конференции МАГАТЭ по технологиям малых модульных реакторов. С предложением провести это мероприятие, выступая с докладом на пленарном заседании 65-й Генеральной конференции МАГАТЭ, которая 20 сентября открылась в Вене (Австрия), выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

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Он напомнил, что Россия оказывает агентству экспертную и финансовую поддержку по всем основным направлениям его деятельности, выделив в числе приоритетных развитие малой энергетики.

«Всецело поддерживаем инициативу господина Гросси (генеральный директор МАГТЭ Рафаэль Гросси — прим. ИА REGNUM) о запуске нового междепартаментского проекта по малым модульным реакторам», — заявил Лихачёв.

Он подчеркнул, что «следующим логичным шагом стало бы проведение международной министерской конференции МАГАТЭ по технологиям малых модульных реакторов».

«Готовы провести такое мероприятие в России», — заявил глава Росатома.

Также в своем выступлении он высоко оценил работу МАГАТЭ под руководством гендиректора Рафаэля Гросси, которое «в непростых условиях, вызванных пандемией, продолжает в полном объеме выполнять свои уставные задачи».

Лихачёв также отметил выдающиеся успехи российской атомной отрасли по итогам 2020 года.

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«Установлен абсолютный рекорд выработки электроэнергии за все время существования нашей атомной энергетики — свыше 215,7 млрд кВт. ч», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Китай начал строительство первого в мире коммерческого малого модульного реактора (SMR) на суше. Он возводится в самой южной островной провинции страны Хайнань. Проект основан на атомной электростанции Чанцзян и использует технологию Linglong One (ACP100). Он был самостоятельно разработан Китайской национальной ядерной корпорацией.