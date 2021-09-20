Москва, 20 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Правительство Англии пересмотрит условия въезда иностранных туристов. Изменения начнут действовать с 4 октября 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лондон. Англия

Так, в октябре Англия упростит систему «светофор» с разными требованиями к интуристам, из стран, включенных в зеленый, желтый или красный списки. Останется всего два списка: «красный» — страны повышенного риска по коронавирусу и страны «остального мира».

Условия въезда в страну, включая Россию, зависит от наличия прививки от COVID-19 и типа вакцины. Англия признает вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. В списке «Спутника V» нет. Таким образом, туристы из России, привитые несертифицированными в ЕС вакцинами, должны будут сдать анализ на COVID-19 и ПЦР-тест.

ИА REGNUM ранее сообщало, павила въезда в Англию для туристов, прибывающих из России, не изменились.

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