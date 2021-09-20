Москва, , 15:03 — REGNUM Интерес граждан к выборам в 2021 году возрос. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Выборы состоялись. Явка — сейчас не до конца подведены итоги, — явка 51,68%, выше, чем в прошлые кампании. Вообще, мы видим серьёзные отличия от аналогичных кампаний, которые были пять лет назад», — заявила Памфилова.

По её словам, наблюдается серьёзный рост разнообразия представленный политических сил в Госдуме.

«Ещё представители трёх партий, победившие на одномандатных округах. Всего будет 8 партий», — отметила она.