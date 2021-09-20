Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM В Ленинградской области остались необработанными всего 4% протоколов по итогам федеральных выборов 17−19 сентября 2021 года. По предварительным данным, большинство голосов на выборах Госдумы отданы партии «Единая Россия», она также победила и по территориальным округам. Явка на выборах близка к той, что была в 2016 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 20 сентября председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, избиркомы Ленобласти находится в стадии завершения подсчета итоговых протоколов. Однако можно уже говорить о предварительных результатах на 12:00 мск 20 сентября. К этому моменту было обработано почти 96% протоколов. В выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие 581 748 избирателей Ленобласти — это составляет 44,29% от числа избирателей, внесённых в списки.

«Наша вилка от 30 до 54, получается, что мы по сравнению 2016 годом вышли на те же цифры, даже чуть-чуть больше чем пять лет назад (44,14%)», — пояснил Лебединский.

Что касается одномандатных округов на выборах Госдумы — то во Всеволожском одномандатном округе №111 депутатом ГД РФ VIII созыва вновь избрана олимпийская чемпионка Светлана Журова («Единая Россия»). За неё проголосовало 41,91% избирателей. Активность избирателей в округе составила 41,81%.

В Кингисеппском одномандатном округе №112 депутатом ГД РФ вновь избран Сергей Яхнюк («Единая Россия») — депутат Госдумы VII созыва и бывший зампред правительства Ленобласти получил 40,05%, а активность избирателей в округе составила 44,95%.

В Волховском одномандатном избирательном округе №113 депутатом вновь избран депутат и предприниматель Сергей Петров («Единая Россия») — он получил 40,84% голосов, активность избирателей в округе составила 45,06%.

«В федеральных списках «Единая Россия» получила максимум — 42,55%», — отметил глава Леноблизбиркома. За КПРФ проголосовало 18,51% избирателей Ленобласти, за партию «Справедливая Россия — За Правду» — 9,92%, за ЛДПР — 8,46%, за партию «Новые люди» — 6,71%.

«Партии, которые не преодолели 5% барьер — «Партия пенсионеров» (3,11%), «Яблоко» (1,79%), «Коммунисты России» (1,52%), «Родина» (0,99%), «Зелёные (0,93%), «Партия свободы и справедливости» (0,82%%), «Зелёная альтернатива» (0,79%), «Партия Роста» (0,68% и «Гражданская Платформа» (0,19%)», — уточнил Михаил Лебединский.

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