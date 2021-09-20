Сеул, 20 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Южная Корея примет на вооружение баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) отечественного производства во второй половине 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По данным источника, ракеты, массовое производство которых планируется запустить в первой половине следующего года, поступят на вооружение после проведения нескольких раундов испытаний.

Напомним, что 15 сентября Сеул провел запуск собственной БРПЛ с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Ракета пролетела заданное расстояние и точно поразила цель.

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По сообщениям, военные работают над развёртыванием в общей сложности 78 ракет на девяти подводных лодках.