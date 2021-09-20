Ереван, 20 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Армении по российской технологии произвели первую партию вакцины «Спутник Лайт». Об этом 20 сентября заявил Российского фонда прямых инвестиций Владимир Примак во время армяно-российского бизнес-форума, который проходит в Ереване.

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«Первая партия из Армении уже направлена в Институт им. Гамалеи для теста на стабильность. После этого она станет доступна для населения», — сказал Примак.

Присутствовавший на форуме министр экономики Армении Ваан Керобян выразил признательность Минпромторгу и НИЦЭМ им. Гамалеи за предоставление технологии изготовления вакцины. Он отметил, что она относится к стратегически важной продукции.

Напомним, первыми странами после России, которые начали производить вакцину «Спутник V» стали Казахстан и Южная Корея. Там это производство наладили в декабре 2020 года.