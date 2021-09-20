Евпатория, Крым, 20 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Евпатории 20 сентября.

Пожар

По информации ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в 12:06. При прибытии к месту пожара было установлено, что пожар начался на последнем этаже дома. В настоящее время пожар локализован.

Как сообщил «Крым24», в результате пожара погиб один человек, четверо госпитализированы с отравлением продуктами горения.