Уфа, 20 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Восточный выезд из Уфы намерены ввести в эксплуатацию в конце 2023 — начале 2024 года в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Metronn.ru Тоннель

Сообщается также, что на этом строительстве сейчас трудятся 2400 рабочих на 160 единицах техники. При этом работы идут на нескольких участках. А текущем году объём выполненных работ составит свыше десяти млрд рублей, в том числе 5,9 млрд рублей удалось привлечь из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Так, в тоннеле продолжают выемку грунтового массива в пяти забоях во встречных направлениях Западного и Восточного порталов, а также вентиляционного ствола. В планах — до конца 2021 года обеспечить сквозной проезд строительной техники от проспекта Салавата Юлаева до правого берега реки Уфы», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Отмечается, что проектом Восточного выезда также предусмотрено возведение транспортной развязки типа «клеверный лист» на пересечении с автодорогой Фёдоровка-Шакша.

Булушев отметил, что с Федеральным управлением автодорог «Приуралье» была согласована стыковка Восточного выезда с трассой М-5 «Урал».

"Здесь будет транспортная развязка типа «трубы». Строители уже приступили к устройству фундаментов опор путепровода, проходящего над федеральной трассой», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Восточный выезд является крупнейшим инфраструктурным проектом в Приволжском федеральном округе. В рамках его реализации планируется завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, который начали прокладывать еще в 1992 году, возвести мост через реку Уфу с эстакадной частью длиной 2,7 км. Кроме этого планируется обустроить десятикилометровый участок скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М-5.