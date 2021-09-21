Кострома, 21 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Пациент главного ковид-госпиталя Костромской области Иван Лемехов пожаловался на условия содержания и лечения в медучреждении. Свой рассказ он разместил на личной странице в Facebook.

Иван Лемехов Медики в защитных костюмах

Мужчина поступил в отделение терапии Окружной больницы Костромского округа №2 (бывшая ЦРБ) с подтвержденным диагнозом COVID-19, двусторонней пневмонией и 10% поражения лёгких 8 сентября 2021 года.

«В палате размером с маленькую хрущевскую кухню кроме меня было 4 человека. Вместо пружин на кровати три нестроганых доски. Пятна каких-то человеческих жидкостей на постельном белье. Грязь на полу. В один из моментов, когда ко мне вернулось обоняние, я почувствовал забитый унитаз, который перестал смывать. Это была суббота. «Девушка, в мужском туалете унитаз не работает» , — сказал я медсестре. «А я что сделаю? Передам врачам. Но сделают не раньше понедельника! Идите в палату» , — ответила она и скрылась в каких-то своих казематах. Я не особо сантехник, но разобрать сливной бачок и поправить запорную арматуру под амбре из нечистот, всегда, пожалуйста. На радость всей мужской половины отделения бачок стал смывать»

Вопросы у больного вызвало невнимание персонала к лечебному процессу и отсутствие лекарств. Лемехов рассказал, что ему не давали препарат «Короновир», но указали факт получения таблеток в официальных документах о выписке.

«Лечащий врач посетил меня всего один раз, после чего эта молодая девушка пропала и не появлялась даже в моих воспоминаниях. С другой стороны, лечащий врач должен назначить лечение, а уж медперсонал претворить его в жизнь. Так думал я. Но, это оказалось не точно. Медсестры разносили лекарства. И вот моим «сокамерникам» вручают дорогущий препарат « Короновир », 9 таблеток надо выпить утром, и ещё девять вечером. Мне же дают две таблетки « Амброксола », чтобы не кашлял. Притом, ковид у меня подтвержден, аппарат КТ показал двустороннюю пневмонию и 10% поражения легких. Я старался шутить и спросил у очередной закутанной медсестры: «Девушка, а где же мои таблетки, вон мужикам, сколько дали, мне даже завидно как-то?». И получил короткий ответ: «Не заслужил». Потом в выписке-эпикризе добрые врачи из ЦРБ написали, что я был вылечен именно дорогущим препаратом « Короновир », который я якобы получил по схеме. Ах да , стоит ли упоминать тот факт, что первый укол в этом отделении я получил после четвёртого обращения к медсёстрам? Можно сказать, выпросил себе лечение»

С таким отношением медиков столкнулся не только рассказчик. Должной помощи по его словам не получали и его соседи по палате.

«У соседа поднялась температура, росла, пробивая рекорды. Укола он дождался только на следующий день, до этого получил лишь таблетку парацетамола. Второму лечащий врач завещал дышать кислородом, но аппарат ему так и не доставили, хоть он и напоминал об этом при каждой встрече с одинаковыми медсёстрами. Третий, тучный мужчина из Островского ходил на четвёртый этаж мерять давление, потому что на сестринском посту не было тонометра. Точнее он был, но, аналоговый, такой, для которого нужен специальный человек, умеющий проводить измерения. Этим человеком я стал для пятого соседа — дедушка маялся давлением, но таблетки так и не дождался, пришлось пить свои»

Время, проведенное в больнице, стало одним из самых сложных моментов в жизни костромича. Мужчина указал, что кроме физических страданий больные испытывают сильные душевные переживания. После лечения в ковид-стационарах многие пациенты впадают в депрессию и вынуждены обращаться за психологической помощью на этапе реабилитации.

«В реальной жизни ковидное отделение ЦРБ — это мать анархии и человеческой безалаберности. За все время, проведенное там, я понял, что в данное отделение приезжают или умирать, или выживать на морально-волевых и стремлении поскорее сбежать из этого филиала ада. По коридору без масок и какой-то цели слоняются ковид-положительные . Я слышал стоны людей, которым безумно плохо, и звуки кислородных аппаратов, и я вам скажу искренне, я не хочу больше слышать эти звуки никогда. Берегите своё здоровье, друзья! Берегите себя и своих близких!» , — заключил Лемехов.

11 сентября мужчина получил отрицательный тест на наличие коронавируса и написал отказ от госпитализации. В настоящее время он продолжает восстанавливаться на дому.

Частично слова Лемехова на условиях анонимности подтвердил работник больницы. ЦРБ разделена на отделение реанимации и терапии. По его словам днём в отделении терапии работают 4 медсестры. Их количества не достаточно, чтобы полноценно обслуживать более 100 пациентов. Проблем с чистотой и хозобеспечением по его сведениям в медучреждении не наблюдается.

Департамент здравоохранения Костромской области отказался оперативно прокомментировать ситуацию. Связаться с заместителем директора департамента Надеждой Шелеповой, курирующей работу больниц, корреспонденту информагентства не удалось. ИА REGNUM направило официальный запрос.