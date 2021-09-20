Лиссабон, 20 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду потерял €288 тыс. из-за действий мошенницы. Об этом 20 сентября сообщает Jornal de Noticias.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

По информации издания, 53-летняя женщина-турагент обманывала Роналду в течение трёх лет. Она взяла с него деньги за 200 путешествий, которые тот не совершал.

Отмечается, что Роналду передал агенту данные банковской карты и других документов, чем и воспользовалась злоумышленница.

При этом в 2017 году её признали виновной в преступлениях. Уже на протяжении четырёх лет находится под стражей и возвращает пострадавшим деньги.