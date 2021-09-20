Салехард, 20 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 20 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 92 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 сентября 49 499 заражений коронавирусом. Выздоровели 47 712 человек, 671 пациент с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).