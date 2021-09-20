Москва, 20 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что благодаря ряду факторов РФ не грозит дефицит гречки, правительству рано успокаиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил gрофессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал заверения Минсельхоза РФ о том, что в России не будет дефицита гречки.

Ervins Strauhmanis Гречка

«Россия является не только одним из основных потребителей гречневой крупы, но и производителем и экспортером. Обеспеченность внутреннего рынка сырьём для производства гречневой крупы составляет 100%. Главным фактором, который может повлиять на производство гречихи в России, являются погодные условия. Этот фактор сглаживается обширной географией её производства. Заметное расширение посевных площадей под гречиху вселяет дополнительную уверенность в Минсельхоз при прогнозировании», — сказал Рамазанов.

Но, как полагает эксперт, правительству РФ не стоит успокаиваться, так как к другим факторам можно отнести привлекательность экспортной цены для производителей, что может способствовать росту вывоза этого продукта.

«Другой важный фактор — это интерес спекулятивно настроенных участников этого рынка», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз заявил, что гречки в России запасено достаточно и дефицит этой крупы исключён.