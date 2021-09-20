Москва, 20 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Российский физик Валерий Голубкин совершил государственную измену, когда передал отчёты о своей работе координатору международного проекта гиперзвукового лайнера Hexafly-Int Йохану Стиланту. Такова версия следствия, рассказал 20 сентября адвокат учёного Иван Павлов.

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Проект гиперзвукового лайнера координировал филиал Европейского космического агентства — Европейский исследовательский и технологический центр (ESA — ESTEC) в Нидерландах. По информации следствия, в ноябре 2018 года Голубкин передал координатору проекта Стиланту отчёты о проделанной работе.

«Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их», — рассказал Павлов ТАСС.

Адвокат отметил, что физик выполнял распоряжение своего непосредственного руководителя, когда передавал иностранцу отчёты. Потому, полагает защита, вины в действиях Голубкина нет.

Сведения в отчётах касались только Hexafly-Int, сказал Павлов. Ранее адвокат отмечал, что отсутствие в отчётах чувствительной информации подтверждено разрешительными документами.

Как сообщало ИА REGNUM, физику Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение в госизмене в апреле 2021 года. Вину он не признаёт.

Учёный входил в число участников международного проекта Hexafly-Int, посвящённого исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, развивающего высокую скорость. Проект существовал в 2014—2019 годах.

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