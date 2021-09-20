Канберра, 20 сентября 2021, 14:53 — REGNUM Австралия, разорвавшая недавно договор с Францией о постройке атомных подводных лодок, должна принять меры к улучшению отношений с республикой. Такой шаг на фоне агрессивных действий Пекина был бы в интересах, как Канберры, так и Париже, пишет сотрудник Министерства иностранных дел и торговли Австралии Хью Пайпер в статье, вышедшей 20 сентября в The Strategist.
Что бы там ни говорили в республике о «братстве», страна никогда бы не пошла на заключение сделки о постройке подводных лодок, если не было возможности получить от этого значительную прибыль. Схожим образом сама Австралия готова продолжать эту программу лишь в том случае, если она будет наилучшим стратегическим вариантом. Кроме того, как и в любой крупной сделке на поставку вооружения, этот договор имеет положения, дающие возможность расторгнуть договор в случае появления новых обстоятельств.
Безусловно, охлаждения отношений между Канберрой и Парижем не избежать, поскольку от этого контракта зависит репутация президента республики Эммануэля Макрона, что особенно важно в год перед выборами.
При этом Франция играет в Индийско-Тихоокеанском регионе важную роль, которая не зависит от подводных лодок. В сложившихся условиях Канберре необходимо будет восстановить влияние и взаимодействие с Парижем против общего противника в лице КНР. Для этого Пайпер предлагает договориться с Францией о значительной компенсации за разрыв договора, благодаря которому республика сможет «сохранить лицо», напомнить Парижу о давних исторических связях между двумя странами, а также пойти на уступке стране в переговорах по заключению соглашений о свободной торговле.
«Однако одних жестов будет недостаточно», — подчеркнул он. — Австралия могла бы заключить огромное число соглашений на поставки военного оборудования из Франции. Более существенно, Канберра должна представить конкретные предложения по ротации французских войск в Австралии и, возможно, даже договоренность о базировании французских кораблей».
При этом, уверен эксперт, отличной возможностью для Канберры является запланированный на декабрь референдум о независимости Новой Каледонии. Любая степень независимости Новой Каледонии несет риск для Австралии и Франции. Ни та, ни другая страна не скажет об этом открыто, но стабилизирующий эффект французского политического и военного присутствия является самой надежной защитой от прокитайского независимого правительства, возникающего в Новой Каледонии.
По мнению Пайпера, если жители Новой Каледонии все же выберут независимость, Австралия станет мощным сдерживающим фактором против любых опрометчивых шагов. Австралия также может помочь сохранить французское военное присутствие в регионе, если Франции придется в какой-либо степени уйти из Новой Каледонии.