Канберра, , 14:53 — REGNUM Австралия, разорвавшая недавно договор с Францией о постройке атомных подводных лодок, должна принять меры к улучшению отношений с республикой. Такой шаг на фоне агрессивных действий Пекина был бы в интересах, как Канберры, так и Париже, пишет сотрудник Министерства иностранных дел и торговли Австралии Хью Пайпер в статье, вышедшей 20 сентября в The Strategist.

«Обвинения в предательстве. Отмененные мероприятия. Отзыв послов. Не будет преувеличением сказать, что складывает впечатление, что Австралия совершила по отношению к Франции какой-то смертный грех», — отметил он, подчеркнув, что в случившемся нет ничего вопиющего и сама Франция в прошлом не чуралась подобных шагов.

«Это не значит, что на недовольство французов можно махнуть рукой», — продолжил эксперт, обратив внимание на то, что австралийским властям необходимо посмотреть за тем, что стоит за эмоционально заряженной риторикой, чтобы понять, в чем именно глубинные интересы Парижа.

Что бы там ни говорили в республике о «братстве», страна никогда бы не пошла на заключение сделки о постройке подводных лодок, если не было возможности получить от этого значительную прибыль. Схожим образом сама Австралия готова продолжать эту программу лишь в том случае, если она будет наилучшим стратегическим вариантом. Кроме того, как и в любой крупной сделке на поставку вооружения, этот договор имеет положения, дающие возможность расторгнуть договор в случае появления новых обстоятельств.

Безусловно, охлаждения отношений между Канберрой и Парижем не избежать, поскольку от этого контракта зависит репутация президента республики Эммануэля Макрона, что особенно важно в год перед выборами.

«Короче говоря, Франция должна наказать Австралию — или, точнее, нужно показать, как она наказывает Австралию. Благодаря тому, что злодей — в данном случае старый английский враг и его колониальное потомство — находится за рубежом, французское правительство может снять с себя вину», — продолжил Пайпер.

При этом Франция играет в Индийско-Тихоокеанском регионе важную роль, которая не зависит от подводных лодок. В сложившихся условиях Канберре необходимо будет восстановить влияние и взаимодействие с Парижем против общего противника в лице КНР. Для этого Пайпер предлагает договориться с Францией о значительной компенсации за разрыв договора, благодаря которому республика сможет «сохранить лицо», напомнить Парижу о давних исторических связях между двумя странами, а также пойти на уступке стране в переговорах по заключению соглашений о свободной торговле.

«Однако одних жестов будет недостаточно», — подчеркнул он. — Австралия могла бы заключить огромное число соглашений на поставки военного оборудования из Франции. Более существенно, Канберра должна представить конкретные предложения по ротации французских войск в Австралии и, возможно, даже договоренность о базировании французских кораблей».

«Австралия также должна активно работать со своими партнерами по AUKUS и Четырехстороннему диалогу по безопасности над официальным предложением Франции в области безопасности. Обмен разведданными может стать хорошим началом», — добавил эксперт.

При этом, уверен эксперт, отличной возможностью для Канберры является запланированный на декабрь референдум о независимости Новой Каледонии. Любая степень независимости Новой Каледонии несет риск для Австралии и Франции. Ни та, ни другая страна не скажет об этом открыто, но стабилизирующий эффект французского политического и военного присутствия является самой надежной защитой от прокитайского независимого правительства, возникающего в Новой Каледонии.

«Австралия может быть самым ценным внешним партнером Франции в Новой Каледонии, работая в тесном сотрудничестве над формированием того, как могла бы выглядеть более автономная Новая Каледония. Австралия также имеет гораздо более прочные отношения с Новой Зеландией и Меланезией, особенно с Вануату, а это означает, что она может координировать региональное влияние на будущее Новой Каледонии намного лучше, чем Франция», — продолжил он.

По мнению Пайпера, если жители Новой Каледонии все же выберут независимость, Австралия станет мощным сдерживающим фактором против любых опрометчивых шагов. Австралия также может помочь сохранить французское военное присутствие в регионе, если Франции придется в какой-либо степени уйти из Новой Каледонии.

«Решение о подводных лодках отбросило франко-австралийские отношения как минимум на десять лет назад. Но есть веские причины стратегического сближения считать, что Австралия должна быть оптимистично настроена в отношении восстановления своего влияния во Франции», — заключил он.