Москва, 20 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Если рухнет экономика Америки, то и вся мировая экономика посыплется как карточный домик, и никто не знает, как выйти из такой ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала предупреждения министра финансов США Джанет Йеллен о возможном дефолте экономики США из-за ситуации с потолком госдолга.

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«Если объективно рассматривать текущие долговые обязательства американской экономики, то дефолт в стране должен был наступить еще в 2010 году во времена финансового кризиса в США, — сказала Новикова. — А если рассматривать еще более ранний период, то американская экономика погрузилась бы в глубочайший кризис, если бы не открылись рынки бывшего Советского Союза для товаров потребления западного производства».

В настоящий момент, как полагает Новикова, с точки зрения госдолга США ничего не угрожает — до тех пор пока большая часть развитых экономик, в том числе и Китай, зависят от американской экономики.

«Все прекрасно понимают, что если рухнет американская экономика, вся мировая экономика посыплется как карточный домик, а как выходить из такой ситуации, никто не знает», — констатировала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Йеллен заявила, что отказ увеличить потолок государственного долга США приведёт к серьёзному финансовому кризису в стране и росту стоимости жизни простых граждан.