Вашингтон, 20 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Американская актриса Майли Сайрус призналась в ментальных проблемах. Об этом 20 сентября пишет издание Billboard.

Скриншот с YouTube Майли Сайрус

По данным издания, во время своего выступления Майли Сайрус испытала паническую атаку, о чём решила рассказать зрителям в зале. По словам артистки, причиной её расстройства стала пандемия и самоизоляция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Майли Сайрус приняла участие в записи дебютного альбома рэпера Lil Nas X. Вместе с музыкантом она исполнила песню Am I Dreaming.