Киев, , 15:04 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет, что лично ему не предлагали взяток за нужные кадровые решения.

Взятка Chris Potter

Об этом он сказал на брифинге 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик считает, что информация о взятках в Раде — «это больше какие-то слухи».

«Учитывая СМИ, которые распространяли первыми такую информацию — я бы им не доверял полноценно, много там информации непроверенной», — сказал Корниенко.

Глава «СН» не видит проблемы в том, чтобы расследованием ситуации занялись «антикоррупционные органы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава парламента Украины Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о взятках, которые якобы предлагают депутатам Рады за голосование по некоторым кадровым вопросам. По словам Разумкова, депутатам предлагают от 50 до 100 тысяч за голос при «правильном голосовании».