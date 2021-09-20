Москва, 20 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Шестая квалификационная игра масштабного турнира по UFC 4 пройдёт уже 26 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКС Москвы).

(сс) Andreas Arcabic UFC

В этот же день состоится номерной турнир UFC 266, в котором сразятся Александр Волкановский и Брайан Ортега. Согласно правилам квалификационных киберсоревнований по UFC, игроки смогут управлять только бойцами, заявленными на UFC 266.

Добавим, что победитель отборочного турнира получит прямую путёвку в финальную квалификацию. На ней восемь лучших участников сразятся за призовой фонд в размере 150 тыс. рублей.

Турнир по видеоигре UFC 4 проходит в рамках онлайн-проекта «Московский Киберспорт». Его организаторами выступают ФКС Москвы и Департамент спорта города Москвы.