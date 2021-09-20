Саранск, 20 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

Скончались женщины 1946 и 1956 годов рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших осложняла двусторонняя пневмония и хронические патологии.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 534 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 397 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3204 человека.