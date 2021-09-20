Москва, 20 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Знают о программе туристического кешбэка 54% жителей России. За продление программы на 2022 год выступают большинство туристов (77%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Туризм на Байкале

В ходе реализации программы туристического кешбэка каждый десятый (10%) турист стал рассматривать курорты России как альтернативу заграничным или уже ездил в турпоездку по городам РФ.

В начале четвертого этапа программы 32% заявили о планах воспользоваться акцией туристического кешбэка — чаще всего это граждане 25−34 лет, женщины и, квалифицированные специалисты. Купили туры по РФ в период четвертого этана 6% опрошенных.

Опрос проведен в июле-августе 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 10 сентября 2021 года завершились продажи туров в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка.

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