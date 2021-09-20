Красноярск, 20 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 350 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 112 495. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, под медицинским наблюдением на дому находятся 27 614 контактных жителей края. За последние сутки под наблюдение взято 2485 человек. 2762 человека снято с медицинского наблюдения.

В крае за всё время проведено 3 636 418 тестов на коронавирус.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Красноярском крае жертвами COVID-19 за сутки стали 23 человека, за всё время — 5609. Общее число выздоровевших в регионе — 99 278 человек (+353 за сутки).

Напомним, 19 сентября в крае выявили 348 носителей коронавируса.