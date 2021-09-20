Москва, 20 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Средняя цена дизельного автомобиля с пробегом на вторичном авторынке России составляет 869 907 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Авто».

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Отмечается, что средняя стоимость подержанного дизельного автомобиля на 95% больше, чем средняя цена машин с пробегом на вторичном рынке России.

По итогам первого и второго квартала самый большой спрос на дизельные машины с пробегом был зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае.

Наибольшим спросом среди подержанных дизельных автомобилей в России пользовались в 2021 году модели: Ford Transit, Volkswagen Transporter, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, согласно данным опроса РГС Банка, свыше 60% жителей России, которые планировали приобрести автомобиль в 2021 году, отложили покупку из-за роста цен.

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