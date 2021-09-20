Афины , , 14:47 — REGNUM Мэр Стамбула Экрем Имамоглу совершит визит в Афины во вторник и среду, 21−22 сентября, в качестве официального гостя мэра Афин Костаса Бакоянниса. Об этом сообщает AMNA.

Парфенон, Афины

Поездка Имамоглу последует за визитом Бакоянниса в Стамбул в мае прошлого года, когда два мэра подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры и туризма.

Согласно официальной программе визита Имамоглу, объявленной муниципалитетом Афин, мэр Стамбула посетит Афинскую мэрию 21 сентября, в 11:15 (местное время), где он встретится с Бакояннисом. За этим последуют совместные заявления для прессы.

В 13:00 оба мэра посетят особняк Максимоса, где их примет премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Во второй половине дня мэр Афин будет сопровождать Имамоглу в экскурсии по археологическим раскопкам Акрополя, а в 21:00 они посетят театр, где увидят Монику Беллуччи в постановке «Мария Каллас: письма и воспоминания».

В рамках тура мэра Стамбула по Афинам он должен посетить Древнюю Агору в среду в 11:30. После этого Имамоглу в сопровождении мэра Афин посетит площадь Синтагма и здание Заппион, чтобы ознакомиться с проектами по восстановлению городов, которые осуществляются в этом районе. В 16:30 он посетит выставку «Порталы» Организации по культуре и развитию NEON на бывшей Государственной табачной фабрике в Ленормане. Имамоглу вылетит в среду вечером в Стамбул.