Брест, Белоруссия, , 14:42 — REGNUM В ходе состоявшегося 20 сентября заседания суда Московского района города Бреста вынесен приговор в отношении гражданки России: Ирина Викхольм приговорена к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Белорусское гособвинение в лице прокурора Александра Батюшко утверждало, что гражданка из другой части Союзного государства оклеветала Александра Лукашенко, оскорбила его и опозорила.

Белоруссия Amnesty.org

Приговор вынес судья Евгений Бреган. Он признал Ирину Викхольм виновной по ч.2 ст.367 УК Белоруссии — клевета в отношении президента Республики Беларусь, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, совершенная лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поводом для уголовного преследования стало размещение 58-летней гражданкой России оценочного суждения в социальной сети Twitter («твит») на основе публикации «Русской службы Би-би-си». Викхольм, как и многие граждане Белоруссии, зарубежные политики и общественные деятели уверена, что Лукашенко совершил «акта терроризма и авиапиратства» в скандальной истории с экстренным приземлением самолета Ryanair в Минске, по итогам которой были арестованы белорусский «террорист» Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.

Ирина Викхольм не признала себя виновной. Она считает уголовное преследование себя политически мотивированным.

Посольство России в Белоруссии воздерживается от комментариев. Ирина Викхольм была задержана 28 мая после приглашения на «беседу» в местном отделе по гражданству и миграции МВД Белоруссии. Её жилище было подвергнуто обыску, а сама она арестована и помещена в следственный изолятор.