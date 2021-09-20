Калуга, 20 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году финансирование региональных проектов в сфере здравоохранения составило порядка 2,55 млрд рублей. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

(сс) jennycepeda Будущие медики

По информации министра, на территории региона реализуются борьба с онкологическими и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развивается детское здравоохранение, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, создан цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Активно решаются и другие важные вопросы современной медицины. Исполнение мероприятий проектов оценивается как высокое.

Финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения области на 2021−2025 годы в 2021 году составило около 650 млн рублей. По итогам 2021 года планируется установка 28 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время произведено устройство основания всех ФАПов, 11 уже установлено. Приобретено 88 автомобилей. Они переданы медицинским организациям.

«Вопрос обеспечения жителей Калужской области медицинскими услугами — один из важнейших на сегодняшний день. Медицина — это наше обязательство, задача, которую мы должны выполнить. Необходимо сделать так, чтобы и Скорая помощь приезжала во время, и очередей не было в поликлиниках, и в больницах было достаточное количество врачей. Это наш с вами долг и наша с вами задача», — отметил губернатор Владислав Шапша.