Москва, , 14:38 — REGNUM По результатам обработки 99% протоколов на выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» набирает 49,82% голосов. Такие данные 20 сентября сообщили в информационном центре ЦИК РФ.

Итоги выборов в Госдуму Cikrf.ru

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КПРФ смогла заручиться поддержкой 19% избирателей, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получили по 7,4% голосов, «Новые люди» набирают 5,3%.

Так, в одномандатных округах 199 из 225 депутатских мест в Госдуме получает «Единая Россия», на втором месте КПРФ с девятью мандатами. У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — восемь мандатов. По одному у ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

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Как сообщало ИА REGNUMа, выборы в Госдуму VIII созыва проводились в течении трёх дней — с 17 по 19 сентября. 225 депутатов избирались по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.