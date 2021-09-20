Емельяненко согласился провести бой-реванш с Кокляевым
Москва, 20 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился провести матч-реванш со штангистом МихаиломКокляевым. Об этом 20 сентября сообщает News.ru.
Maks D
Михаил Кокляев
«Он дал согласие. Официально мы ещё не заявляли об этом. Скоро начнём раскачивать бой», — сказал Кокляев.
По его Кокляева, бой-реванш планируется провести в 2022 году. Перед этим у него будет промежуточный поединок.
Напомним, в ноябре 2019 года Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.
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