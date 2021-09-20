Москва, 20 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился провести матч-реванш со штангистом МихаиломКокляевым. Об этом 20 сентября сообщает News.ru.

Maks D Михаил Кокляев

«Он дал согласие. Официально мы ещё не заявляли об этом. Скоро начнём раскачивать бой», — сказал Кокляев.

По его Кокляева, бой-реванш планируется провести в 2022 году. Перед этим у него будет промежуточный поединок.

Напомним, в ноябре 2019 года Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

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