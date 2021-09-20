Тбилиси, 20 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Группа оппозиционных депутатов парламента Грузии собирает подписи под требованием провести внеочередное заседание, посвящённое обнародованию тайных записей разговоров священников Грузинской православной церкви (ГПЦ), политиков и журналистов. Об этом 20 сентября сообщил журналистам лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

Он заявил, что на заседание необходимо вызвать главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили и премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

«Под требованием о созыве внеочередного заседания парламента стоит уже 24 подписи представителей оппозиционных партий, мы ожидаем, что требование подпишут и другие оппозиционеры», — сказал Хазарадзе.

Политик отметил, что депутаты от партии «Единое национальное движение» не подписали требование, но он надеется, что подпишут. Для того, чтобы провести внеочередное заседание парламента Грузии требуется собрать 38 подписей депутатов.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники СГБ Грузии.