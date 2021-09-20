Биелина, Босния и Герцеговина, 20 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Население Боснии и Герцеговины (БиГ) не должно опасаться того, что в процессе евроинтеграции страны произойдет ее централизация. Об этом заявил непризнанный ООН «верховный представитель в БиГ» Кристиан Шмидт 19 сентября.

José Cruz/Agência Brasil Кристиан Шмидт

По словам Шмидта, боязнь централизации БиГ не оправдана, и этого не будет, пока он является верховным представителем.

«Я понимаю региональную специфику, ее нужно уважать», — заявил Шмидт в интервью телеканалу БН.

Шмидт отметил, что «путь БиГ ведет от Дейтона к Брюсселю», и что важную роль в этом процессе играют Хорватия, Сербия, Турция, а также ЕС и все международное сообщество.

Напомним, что Республика Сербская, Россия и Китай не признают Шмидта верховным представителем в БиГ, так как его кандидатуру не подтвердил СБ ООН.