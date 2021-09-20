Москва, , 14:36 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что партия не намерена признавать итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

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«Мы не просто не признаем (результаты ДЭГ), мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции по итогам выборов.

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Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин обратил внимание на то, что кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на выборах в Госдуму по одномандатным округам столицы.

«Они бы победили, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования», — пояснил он.

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