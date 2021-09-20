Москва, 20 сентября 2021, 14:35 — REGNUM На выборах в Государственную думу в Москве победили кандидаты, внесённые в список мэра города Сергея Собянина. Об этом 20 сентября написал сам глава столицы в личном блоге.
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«Кандидаты из опубликованного мной списка победили во всех округах. Спасибо москвичам за поддержку», — сказал мэр.
Собянин отметил высокую активность горожан на выборах — проголосовали около половины московских избирателей.
Ранее мэр Москвы опубликовал «свой» список кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатным округам столицы. В результате он полностью совпал с победителями на выборах.