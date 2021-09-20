Ханты-Мансийск, , 14:35 — REGNUM В Югре явка на больших выборах составила 46,43% лот общего числа избирателей. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев Пресс-служба избиркома ХМАО ©

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

В 2016 году явка на выборах в Госдуму РФ была в Югре чуть более 39%.

«Отрадно отметить, что явка превысила ожидания. Мы рады такому результату», — отметил Денис Корнеев.

На данный момент в регионе обработано 95,68% бюллетеней. По словам Дениса Корнеева, в голосовании по партийным спискам лидирует партия «Единая Россия».

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября 2021 года выбирали депутатов думы ХМАО, Тюменской областной думы и Госдумы РФ.