Зеленоградский административный округ, Москва, 20 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Рэпер ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) и его команда удалят композицию «Номера» с цифровых площадок. Эта информация появилась в Twitter-аккаунте менеджера музыканта Дмитрия Магадова 19 сентября.

Цитата из т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия Подростки на крыше

https://twitter.com/magadow/status/1439496708166139904

«Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера», — написал Магадов. При этом он отметил, что претензий к Олегу Савченко за текст песни никогда не было.

Ранее подросток из Зеленограда покончила с собой, спрыгнув с крыши. В это время она вела трансляцию в Instagram, на фоне которой играла песня «Номера» рэпера ЛСП.

Добавим, что на данный момент композиция заблокирована в TikTok — при поиске трека сервис предлагает обратиться в службу психологической помощи. В соцсети «ВКонтакте» сингл недоступен ещё с 2018 года.