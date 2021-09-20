Бишкек, , 14:34 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали и водворили в изолятор временного содержания бывшего депутата республиканского парламента Кубанычбека Нурматова. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 20 сентября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оппозиционного политика подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году Нурматов, работая аудитором счетной палаты Киргизии, обманом завладел недвижимостью на $500 тысяч (более 36 млн рублей).

Подробности уголовного дела, возбужденного против Кубанычбека Нурматова, киргизские спецслужбы пока не озвучили.

Читайте также: Зачем главе счетной палаты Киргизии хотят дать неприкосновенность?