Саранск, 20 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 20 сентября выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 397 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки в республике выписаны 52 человека, всего с начала пандемии выздоровели 23 659 жителей Мордовии. 534 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1449 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1947 человек.