Пермь, 20 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В интернете распространяется видео, где младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказывает об обезвреживании стрелка в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Мвд.рф Полиция

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Полицейский отметил, что занимался с напарником оформлением ДТП, когда узнал о стрельбе на территории вуза. Экипаж ДПС выдвинулся на место ЧП. Правоохранители увидели бегущих из университета людей и услышали стрельбу.

Сотрудники полиции бросились внутрь здания. По словам Константина Калинина, напарник начал организовывать эвакуацию, а он выдвинулся к главному входу и узнал от очевидцев, что стрельба происходит на втором этаже. В вузе он увидел спускающегося по лестнице вооружённого парня.

«Я крикнул — «Бросай». После чего молодой человек направил оружие на меня и призвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож сторону и начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — сказал полицейский.

Пользователи соцсетей выражают слова благодарности, называя правоохранителя молодцом. Люди отмечают, что сотрудник полиции не побоялся быстро применить оружие.

Напомним, 20 сентября в пермском вузе студено открыл стрельбу. Есть убитые и раненые. Власти объявили 21 сентября днем траура.