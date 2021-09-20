Сеул, , 14:31 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 13 по 17 сентября среди 2517 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 40,2%, что на 2,5% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 56,1% опрошенных, что на 1,7% больше, чем неделю назад. 3,7% респондентов воздержались от ответа, что на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 0,1% и составил 32,5%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 2,9%, до 40%.

Уровень поддержки Народной партии составил 6,5%, Открытой демократической партии — 6,1%, партии Справедливости — 2,6%, партии Базового дохода — 0,5%.