Сеул, 20 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 13 по 17 сентября среди 2517 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 40,2%, что на 2,5% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 56,1% опрошенных, что на 1,7% больше, чем неделю назад. 3,7% респондентов воздержались от ответа, что на 0,8% больше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 0,1% и составил 32,5%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 2,9%, до 40%.

Уровень поддержки Народной партии составил 6,5%, Открытой демократической партии — 6,1%, партии Справедливости — 2,6%, партии Базового дохода — 0,5%.