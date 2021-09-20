Киев, , 14:43 — REGNUM Вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предлагает принять закон о возможности проведения заседаний парламента в режиме он-лайн.

Заседание Верховной рады Rada.gov.ua

Об этом он заявил сегодня, 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стефанчук напомнил, что согласно нормам регламента, сейчас в режиме он-лайн могут проходить только заседания комитетов Рады.

«Хотелось бы, чтобы этот опыт перешел и на другие рабочие органы Рады, чтобы наши эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки», — заявил один из руководителей парламента.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех депутатов, которыепривиты против коронавируса.

Напомним, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков второй раз за год заразился коронавирусом. Глава парламента заявил, что чувствует себя хорошо, и в ближайшее время будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.